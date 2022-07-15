О коррупции в Украине говорили даже в ЕС, во время предоставления статуса страны – кандидата. Но это никого не удивило, потому что подобное происходило не впервые. В свое время об этом открыто говорил бывший президент США Дональд Трамп, причем на саммитах НАТО.

Поэтому не думается, что рассуждения российских журналистов на эту тему совсем уж беспочвенны.

Конечно, подобными «обсуждениями» Москва в первую очередь стремится очернить Украину, потому что между двумя странами идет тотальная война — тут информационная война занимает отнюдь не последнее место.

Но чуть выше заметили, то, что об этом говорили и теперь продолжают говорить не только россияне, значит, все это не является лишь черной пропагандой – как говорится, дыма без огня не бывает. По этой причине, украинцам следует обстоятельно подумать над этим вопросом – может быть, на самом деле, есть над чем подумать…

Дело в том, что молодую Украину вовлекли в жестокую войну как раз тогда, когда она еще не освободилась, т.е. полностью не вылечилась от заразы авторитарных режимов — коррупции.

А это в свою очередь приводит к тому, что грязные руки коррупционеров постепенно начинают доходить до вооружения – в стране начинает процветать незаконная торговля оружием.

Поэтому восторг и радость российских тележурналистов можно понять. В свое время известный политолог, отец сравнительной политологии Збигнев Бжезинский писал, что «коррупция есть самый надежный способ управления политикой страны-противника». Поэтому россияне смотрят на это явление, как на способ, понижающий иммунитет безопасности Украины. Страны Запада тратят миллиарды долларов на вооружения Украины. Поэтому очень важно, чтобы эти ресурсы не попали в руки коррупционеров, а все это действительно пошло бы на защиту страны. Плюс, предполагается, что после того, как украинская армия получит новое вооружение, в войне начнется совсем новый этап. По крайней мере, так утверждает военно-политическая элита Киева. По их словам, август станет поворотом, новым этапом в войне.

Сумеют ли? Думается, что да. Последние пять месяцев развеяли миф о военной мощи России. Россияне думали, что остальную территорию Украины они возьмут также быстро и легко, как Крым.

Но не получилось. За это время русским удалось взять только Луганск, и то, согласно заявлениям самих украинских военных, Луганск перешел к русским по той простой причине, что они не хотели жертвовать жизнью украинских военных, т.к. впереди их ждут более серьезные военные наступления.

В любом случае, у России нет оснований для того, чтобы хвастаться, потому что вот уже пять месяцев стараются взять под контроль Восточную Украину, но не получается, хотя война за эти земли начались гораздо раньше, как минимум, с 2014 года…

А как же быть с коррупцией? Сможет ли Украина хотя бы ограничить ее?

Да, в принципе, может. Сейчас в Украине военное положение. Именно использовав законы военного времени можно сократить и уровень коррупции.

В противном случае, страна может потерять своих западных партнеров-союзников – не будут же они кормить украинских коррупционеров! Если страны –члены НАТО, вообще, США и Европа увидят, что их средства продолжают идти в карманы коррупционеров, они уж точно перестанут оказывать помощь украинцам.

Одним словом, необходимы самые суровые меры против коррупции. Общество с пониманием будет относиться к подобным мерам. Ведь не будут же оно спокойно созерцать, как коррупционеры терзают родину…