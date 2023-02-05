Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку, но останется в команде президента Владимира Зеленского. Эту поистине сенсационную новость распространила «Украинская правда» со ссылкой на источники в Офисе президента, правительстве и силовых ведомствах.

Сразу замечу, что «источники» данного издания не всегда оказываются безупречными. Буквально на днях «Украинская правда» попала в скандал. В четверг, 2 февраля, это издание опубликовало новость о том, что у исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева нашли российский паспорт. Вечером того же дня на сайте Минобороны Украины появилась публикация, где сообщалось, что Александр Лиев был уволен со своей должности по собственному желанию. Пресс-служба Минобороны Украины отвергла заявления СМИ о том, что у экс-чиновника якобы был паспорт РФ, отметив, что на этапе трудоустройства и во время работы он проходил все необходимые проверки. В итоге журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал пост с извинениями уволенному и.о. замминистра обороны Александру Лиеву и опроверг новость издания о том, что «у чиновника есть российский паспорт».

Соответствующий пост Ткач опубликовал на своей Facebook-странице 3 февраля. «Самое плохое, что может быть – это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности», — написал Ткач.

И вот на фоне такого, не первого в истории «Украинской правды скандала, появляется новость от этого издания о возможном увольнении главы МО Резникова. По данным издания, на его место может быть назначен глава разведки Кирилл Буданов. Резников же может стать министром юстиции. Действующего главу ведомства Дениса Малюську могут отправить послом в европейскую страну, пишет издание. По словам источника в силовых структурах Украины, «Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет».

При этом, по данным LIGA.net, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что «на нем был завязан» процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. Опрошенные журналистами данного издания источники отметили, что процесс ускорили скандалы вокруг Минобороны (речь идет о закупках, по поводу оружия из-за рубежа претензий нет), а для увольнения главы Минобороны удобное время именно сейчас, потому что «через месяц начнется активная фаза войны» и всем может быть «не до того».

Один из собеседников агентства назвал Резникова ценным тем, что он «нашел личный подход ко многим зарубежным коллегам, и во время войны такое перечеркивать очень не хотят». При этом фактом является то, что в январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов. Государственное бюро расследований Украины объявило Шаповалову подозрение. По данным ведомства, «подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн».

Подозрение получил и Хмельницкий, писали СМИ, – по факту растраты госсредств на сумму 107,8 млн грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт. При этом, бесспорным фактом является шокирующий масштаб коррупции в МО воюющей Украины. Все то же издание «Украинская правда» опубликовало видео обысков, которые проходили в августе 2022 года у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка — он является фигурантом расследования о мошенничестве при закупках для армии. На представленном ролике видно, как мужчина, по всей видимости, следователь, достает крупные пачки денег, сложенные возле дивана подозреваемого. По информации журналистов, в ходе обысков у Миронюка тогда нашли более 17 миллионов грн, в районе 400 тысяч евро и чуть более 100 тысяч долларов наличными. Сообщается, что экс-замминистра в 2020-2021 годах курировал департамент закупок МО.

Действительно, на фоне все новых коррупционных скандалов, связанных с МО, отставка Резникова выглядит вполне логично. Но, если верить информации «УП», его не собираются привлекать к уголовной ответственности, а просто переводят на иную должность. Все это никак не может пройти мимо внимания стран-доноров Украины, в первую очередь США.

В этой связи уместно напомнить, что в Киев в конце января прибыли аудиторы США из компании Deloitte вместе с консультантами Всемирного банка, чтобы гарантировать, что никакая помощь или вооружение, предоставленные Украине, «не будут перенаправлены». Об этом рассказала заместительница госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд.

Так что, судя по всему, у американской стороны есть немало вопросов к руководству Украины. При этом все чаще в украинских СМИ и в постах блогеров можно познакомиться с фактами приобретения депутатами Верховной Рады дорогих авто и недвижимости в период полномасштабной войны. Так, депутат ВР Ирина Аллахвердиева получила «подарок от отца» в 20 000 000 гривен, пересела на Mercedes-Benz S500L. Цены на такой автомобиль стартуют от 4 400 000 гривен. Обновила авто и депутат ВР Ольга Василевская-Смаглюк. В июле 2022 года она приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021, как утверждает, за 1 800 000 гривен. Также напомню, что народного депутата от партии «Слуга народа» Маргариту Шол еще 9 января объявили в розыск. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Ее обвиняют в декларировании недостоверных данных (ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины). Она не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве почти за 5 миллионов гривен. Причем, в момент избрания народным депутатом у Шол был статус безработной. А сейчас ее видели на BMW M760Li 2019 стоимостью от $97 тысяч.

Этот список можно продолжать еще долго. И все это, предположу, видят в странах-донорах Украины. У них может возникнуть резонный вопрос — почему мы выделяем Украине помощь, если ее депутаты купаются в роскоши во время войны и если в МО Украины царит такая коррупция? Предположу, что этот вопрос будет для них актуален вне зависимости от того, останется ли на посту главы МО Алексей Резников.