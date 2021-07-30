В Грузии вновь обостряется политическая ситуация. Причиной тому новое решение правящей партии. «Грузинская мечта» объявила о выходе из апрельского соглашения, подписанного с оппозицией под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.

«Грузинская мечта» объявила о выходе из «соглашения Мишеля» по истечении 100 дней со дня его инициирования. Говоря о причинах такого решения, в партии власти заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, однако международные партнеры оставляют этот факт без реакции.

На эту новость уже отреагировал сам глава ЕС.

«Соглашение от 19 апреля — лучший способ для осуществления повестки дня реформ. Призываю все стороны поставить интересы граждан на первое место», — написал Шарль Мишель на своей странице в Facebook.

Не остался в стороне и Госдепартамент США.

«Выход партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны вперед посредством проведения необходимых реформ и создает опасность возвращения в политический кризис, — об этом в Twitter написал пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс. — Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии».

Более 20 местных НПО распространили совместное заявление.

«Мы считаем, что это решение властей представляет собой прямой отказ от евроатлантического курса Грузии и мирного развития страны через демократические реформы. Решение «Грузинской мечты» является способом углубления предвыборного политического кризиса и поляризации. Оно служит лишь желанию удержать власть, ради чего «Грузинская мечта» готова пожертвовать процветанием страны, западной ориентацией, демократическим развитием и дружественными отношениями со стратегическими партнерами», — говорится в заявлении НПО, передает Грузия Online.

Джим Риш, член комитета сената США по международным отношениям, тоже прокомментировал этот шаг.

«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля является отказом правительства от ответственности и, похоже, указывает на то, что партию волнует только собственное будущее, а не страны. Грузинский народ заслуживает лучшего», — написал Джим Риш в Twitter.

«Они бросили этот документ в лицо нашим партнерам, теперь интересно, какой будет их реакция. Как видно, дело дойдет до санкций и это очень печально», — об этом заявил один из лидеров Единого Национального Движения Гиорги Барамидзе, выступая на телеканале «Палитраньюс».

По его словам, теневой правитель страны Бидзина Иванишвили принял весьма опасное решение, поскольку – это прямой шаг против западного курса страны.

«Такое лицемерие, цинизм и мерзкая ложь невообразимы для всех нормальных людей. По прошествии времени «Грузинская мечта» превратила этот документ в использованную туалетную бумагу и выбросила в мусор. Иванишвили уже открыто ведет страну к диктатуре, он плюет на европейцев, американцев и вообще на прозападный курс», — заявил Барамидзе.

Что дальше? – это главный вопрос. На что рассчитывала «Мечта», принимая такое решение? И что будет с договоренностью о возможности досрочных перевыборов в парламент (этот вопрос должен был решиться осенью)?

На эти вопросы # ответили известные тбилисские эксперты.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Я внимательно слушал заявление на этот счет председателя партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе, и уловил там один любопытный момент. «Грузинская мечта» явно недовольна тем, что Запад не давит на Единое Национальное Движение, то есть не заставляет ЕНД подписать документ Шарля Мишеля, но в то же самое время давит на «Мечту». И США, и Евросоюз недавно довольно резко критиковали правящую партию за назначение судей.

«Мечта» недовольна позицией Запада и дала сейчас это всем почувствовать. Но это не значит, конечно, что теперь страна развернулась в сторону России. Это просто спекуляции, больше ничего. Даже если, например, «Грузинская мечта» захочет повернуть в сторону России, это будет не так просто. Никто этого не допустит – ни общественность, ни союзники Грузии.

Сейчас просто идет внутриполитическая игра. «Мечта» почувствовала силу после того как недели две тому назад оппозиционные СМИ, как они ни старались, не смогли вывести народ на улицу. То есть, протестные настроения еще не созрели, люди на улицу не выходят, санкции «Грузинской мечте» не страшны, поскольку они не ожидаются, это тоже ерунда.

И, почувствовав силу, увидев, что в их руках остается такой аргумент, что ЕНД не подписало документ Ш.Мишеля (а он обязывает страну провести досрочные парламентские выборы, если во время осенних муниципальных выборов правящая партия не наберет 43% голосов), «Мечта» решила выйти из этого соглашения.

Таким образом, и это очень интересно, предстоящие выборы в местные органы власти теряют свое значение. И оппозиции будет трудно мобилизовать свой электорат. Это было бы легко, если бы оппозиция подняла волну, что это не просто выборы, а референдум. А теперь, после выхода «Мечты» из соглашения, этого нет, и выборы потеряли актуальность. И у «Мечты» сейчас шансы гораздо лучше, чем были до этого.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета:

— Я думаю, что такое решение было принято «Грузинской мечтой» из-за того, что (есть основания так полагать) этой партией был проведен социологический опрос среди населения, который подтвердил снижение ее рейтинга.

Мы знаем, что согласно документу от 19 апреля, правящая партия берет на себя ответственность за объявление внеочередных парламентских выборов, если она получит менее 43% голосов на местных выборах. Я думаю, в «Мечте» не уверены, что смогут набрать 43% голосов.

Соответственно, партия сняла с себя ответственность за проведение внеочередных парламентских выборов.

Что же теперь? Оппозиция вряд ли согласится с этим решением. Возможны митинги, длительное уличное противостояние. И возможно, многие представители оппозиционных партий покинут парламент.