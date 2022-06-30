Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси является самым надежным партнером НАТО и готов к тесному взаимодействию с Североатлантическим альянсом. По его словам, грузинская сторона собирается работать с блоком ради «защиты мира и стабильности».

«Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами», — написал Гарибашвили в Twitter.

Соответствующее заявление премьер Грузии сделал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде. Как подчеркнул Гарибашвили, ему «всегда приятно» проводить переговоры с представителем блока.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО пока не готовы давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс. При этом в новой Стратегической концепции блока, принятой в рамках встречи лидеров стран альянса в Мадриде, говорится о его приверженности решению бухарестского саммита 2008 года, согласно которому грузинская сторона должна присоединиться к организации. (gazeta.ru)