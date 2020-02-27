Грузия частично ограничила въезд и выезд с Азербайджаном

Грузия наложила временное ограничение на въезд и выезд по суше с Азербайджаном.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Ограничение планируется оставить в силе на 2 недели.

В посольстве также сообщили, что пока нет информации, есть ли среди размещенных в Тбилисскую больницу инфекционных заболеваний с подозрением на коронавирус граждане Азербайджана.

Напомним, что минувшим днем в Грузии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Опасный вирус был зафиксирован у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся на родину из Ирана через Азербайджан. Его состояние сейчас оценивается как стабильное.(report)

| 2020-02-27T11:22:06+00:00 27 февраля 2020, 13:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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