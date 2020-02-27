Грузия частично ограничила въезд и выезд с Азербайджаном

Грузия наложила временное ограничение на въезд и выезд по суше с Азербайджаном.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Ограничение планируется оставить в силе на 2 недели.

В посольстве также сообщили, что пока нет информации, есть ли среди размещенных в Тбилисскую больницу инфекционных заболеваний с подозрением на коронавирус граждане Азербайджана.

Напомним, что минувшим днем в Грузии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Опасный вирус был зафиксирован у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся на родину из Ирана через Азербайджан. Его состояние сейчас оценивается как стабильное.(report)