Национальный архив Финляндии (НАФ) ограничил до конца 9999 года доступ к копиям исторических материалов, поступившим из России. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

В академической среде нарастает серьезная тревога за будущее исторической науки в республике, отмечается в публикации. Речь идет о миллионе страниц документов, которые охватывают события в Финляндии в период с 1500 по 1990 год. Их копии начали доставлять в республику в 2005 году, когда НАФ наладил сотрудничество с российскими архивами.

По информации телерадиокомпании, сейчас доступ к этим материалам ограничен. Регламент, прописанный в соглашениях с российской стороной, позволяет желающим знакомиться с содержанием материалов в читальных залах Национального архива и через удаленное соединение.