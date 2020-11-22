Грузия: бойкот второго тура, и странный однопартийный парламент

21 ноября в Грузии состоялся второй тур выборов в парламент. Однако в нем приняла участие только правящая партия «Грузинская мечта», в одиночестве. Сложившуюся ситуацию уже называют прецедентом в политической истории Грузии — ничего подобного в стране не происходило после распада Советского Союза. В 17-ти одномандатных округах избиратели должны были выбрать мажоритарных депутатов. Но практически все кандидаты от оппозиции, прошедшие во второй тур, сняли свои кандидатуры в знак протеста. Оппозиция также призвала своих сторонников бойкотировать выборы. Но, несмотря на такое решение, в бюллетенях для голосования все же присутствовали имена кандидатов от оппозиции.

То есть, правящая партия не оставляет попыток затащить оппозиционные партии в парламент, который пока фактически бездействует из-за того, что в нем только представители «Мечты».

Что же в таком случае меняет этот второй тур? И как дальше будет действовать оппозиционный лагерь? Продолжится ли диалог власть-оппозиция под эгидой западных дипломатов, и есть ли уже хоть какие-то результаты этого общения?

Ответы на эти вопросы представили # известные эксперты соседней страны.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Честно говоря, я не могу комментировать произошедшее как второй тур выборов, потому что никаких выборов сегодня не было. Абсолютно все партии, кроме правящей, отказались участвовать в этом втором туре, потому что если первый тур прошел при таких нарушениях, то какой смысл повторять?

План сейчас у оппозиции простой: либо власти поддержат внеочередные выборы максимум в октябре 2021 года, когда пройдут и муниципальные выборы, и в таком случае оппозиция войдёт в парламент, чтобы менять систему и готовиться к новым выборам, либо же — если такой компромисс достигнут не будет — оппозиция в полном составе в парламент не войдет и мы будем какое-то время смотреть на самый позорный парламент постсоветского периода.

Параллельно, в стране идет пандемия коронавируса, экономика трещит по швам и всё будет еще хуже в этом плане. Так что в интересах всех ответственных политиков сейчас достигнуть компромисса и работать.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Уже идет третий раунд переговоров между властью и оппозиционными партиями Грузии, отказывающимися идти в парламент, при посредничестве постоянного представителя Евросоюза и посла США.

Что касается сегодняшнего второго тура парламентских выборов, они прошли и я сам наблюдал за процессом – был абсолютный, полный штиль, очень многие граждане его проигнорировали. Согласно официальным данным, пришли на участки 26% избирателей, хотя лично я думаю – было гораздо меньше. Это уже отражение реальной картины того, сколько получила правящая партия «Грузинская мечта» в целом.

Оппозиция второй тур пробойкотировала начисто – они даже своих наблюдателей отозвали со всех избирательных участков. И естественно, во всех 17-ти округах второго тура «победила» правящая партия. То есть, по итогу, 90 мест в парламенте взяла «Грузинская мечта». Но фактически это уже не парламент, а какой-то Верховный совет Грузинской ССР – тогда ведь тоже был однопартийный депутатский состав. Да и сами эти выборы можно сравнить с советскими. Я думаю, этот бойкот оппозиции продолжится, но как ситуация будет разворачиваться дальше, пока еще никому не известно.

Пока что оппозиционные партии демонстрируют солидарность и единство – у них общая в этом контексте позиция. Они настаивают на том, чтобы руководство ЦИК подало в отставку, чтобы были назначены новые выборы. Кстати, я еще в мае спрогнозировал, что эти голосования закончатся перевыборами, и оказался прав.

Так что, я думаю, нынешний парламент 10-го созыва не будет иметь никакого политического веса и даже настоящей легитимности. Хотя формально конституционную легитимность он будет иметь, однако ж он будет однопартийным, и само по себе это не дает оснований воспринимать его всерьез.