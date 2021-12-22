Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» объявила сегодня о «новом этапе» в процессе освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, передают «Новости-Грузия».

Председатель «ЕНД» Ника Мелия заявил, что партия призывает сторонников принять участие в акции массовой протестной голодовки, основное требование которой – освобождение Саакашвили из тюрьмы.

По его словам, решение проводить акцию далеко от центра, а не возле парламента, было принято исходя из того, что в настоящее время на проспекте Руставели установлены новогодние декорации.

«Мы должны оставить это праздничное пространство детям», — отметил Мелия.