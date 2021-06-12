Групповая фотография участников Группы семи (G7), стала причиной множества шуток со стороны пользователей соцсетей, которые сравнили глав государств с «игрушечными фигурками». Об этом сообщает The Hill.

Групповой снимок был сделан в первый день саммита G7, который проходит в Великобритании. На нем участники мероприятия стоят поодаль друг от друга, соблюдая социальную дистанцию на фоне мировой пандемии COVID-19.

Пользователям соцсетей фотография показалось забавной, и они превратили ее в мем. Некоторые отметили, что люди на фотографии похожи на коллекцию игрушечных фигурок, хор или музыкальную поп-группу.

В Великобритании с 11 по 13 июня проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 станет одной из главных. (Gazeta.ru)