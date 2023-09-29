Армения подала в суд ООН иск на Азербайджан. Согласно заявлению Международного суда ООН, Ереван обвиняет Баку в расовой дискриминации якобы происходящей в Карабахе.

Сообщается, что 28 сентября армянская сторона потребовала от суда принятия временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Всего таких мер десять и все они представляют требования к азербайджанской стороне.

В числе этих требований сохранение и признание записей актов гражданского состояния, документов, удостоверяющих личности, а также прав собственности и реестров, изданных т.н. властями Нагорного Карабаха. (gazeta.ru)