Группа риска: для больных сахарным диабетом коронавирус особо опасен

Заразиться COVID-19 может любой, но для некоторых групп населения , и в частности для больных сахарным диабетом, он представляет особую опасность. Исполнительный директор Азербайджанской Ассоциации эндокринологии, диабетологии и терапевтического обучения Севиль Мустафаева оказалась на передовой борьбы с коронавирусом, занимаясь лечением инфицированных больных в терапевтической клинике при Азербайджанском медицинском университете. Она ответила на вопросы # о том, как диабетикам снизить риски заболеть в период пандемии, и какова ситуация с диабетом в стране.

– Сахарный диабет считается одним из наиболее опасных хронических заболеваний при коронавирусной инфекции. С чем это связано?

– Человек с компенсированным сахарным диабетом ничем не отличается от здорового. У него те же показатели, что и у людей без диабета. Конечно, если он устанет, понервничает, то уровень сахара в его крови поползет вверх, но это ведь не постоянно происходит.

Проблема в том, что у многих больных диабет декомпенсирован — они не соблюдают диету, не достаточно активны и т.д. Именно у таких больных повышается вероятность заразиться COVID-19 и заболевание у них часто протекает тяжелее. Это связано с тем, что повышенный уровень глюкозы снижает иммунитет, а вирус довольно агрессивен. К тому же если имеются осложнения диабета, организму сложно справиться с COVID-19.

– Есть ли статистика, сколько заболевших коронавирусом имеют в анамнезе сахарный диабет?

– На сегодняшний день такой статистики нет, но таких больных немало. Коронавирус чаще поражает пожилых больных с диабетом.

– Известно, что физическая активность для больных диабетом есть первая необходимость, но многие из них в карантин редко выходили из дома, а пожилым это и вовсе было запрещено. Не скажется ли отрицательно на их здоровье вынужденная гиподинамия?

– Диабетики, которые обучены ведению своего состояния, не должны были испытывать из-за этого больших проблем. Есть простые правила, которым стоит следовать в таком случае. Если человек меньше двигается – ему надо есть меньше углеводов. И дома при желании можно делать физические упражнения, хотя бы простую гимнастику. Сейчас в интернете можно подобрать оптимальный комплекс упражнений и делать их ежедневно. Было бы желание, но оно мало у кого есть.

Кстати, по поводу физической активности… Если физическая нагрузка дается больному диабетом тяжело, доставляет дискомфорт, то это ни к чему хорошему не приведет. Такая нагрузка спровоцирует стресс, сильную усталость, и приведет к повышению сахара в крови. Не нужно заниматься спортом или долго ходить через не могу. Мы рекомендуем активность, ориентируясь на общее состояние.

Хронические заболевания, в частности диабет, не лечатся, но больные должны знать, как держать свое состояние под контролем. При пандемии, как и в обычное время, рекомендации все те же – правильное питание, физическая активность, соблюдение рекомендаций врача.

– Количество больных диабетом ежегодно увеличивается во всем мире, и наша страна не исключение. В чем причины такого роста?

– Действительно, больных становится больше с каждым годом, и среди них немало детей. Виноваты в этом несколько факторов, в том числе то, что многие дети с ранних лет питаются неправильно. В частности, они едят слишком много сладостей. Мы в детстве ели сладкое от праздника к празднику, а сейчас подрастающее поколение ест его круглый год и в больших количествах. Избежать сахарного диабета можно, уменьшив количество съедаемых легко усвояемых углеводов.

Еще одна причина – гиподинамия, все сидят, уткнувшись в гаджеты, и не только не занимаются спортом, а вообще мало двигаются. Хождение более 30 минут каждый день уменьшает риск заболеть диабетом, и способствует возвращению из предиабета в норму. Стресс, растущее эмоциональное напряжение — еще одна причина роста больных.

– По каким признакам человек может заподозрить у себя диабет?

– Симптомы могут быть, а могут и отсутствовать. Рассеять сомнения или подтвердить их может только анализ крови на уровень сахара. В норме глюкоза в крови от 70 до 90 мг/дл, 100 мг/дл и выше — это уже нездоровые показатели, 126 мг/дл и выше – сахарный диабет.

Отмечу, что в группе риска те, у чьих родителей был диагностирован диабет, женщины, родившие детей весом более 4 кг в группе риска, дети, которые родились с весом более 4 кг.

– Как в стране обстоят дела с обеспечением больных необходимыми препаратами?

– Обеспечение больных диабетом сейчас находится на высоком уровне. Так, Фонд имени Гейдара Алиева снабдил всех детей с диабетом первого типа препаратом Tresiba (Degludec). Это самый лучший пролонгированный инсулин на сегодняшний день. Обеспечение детей этим препаратом возложено на Азербайджанское диабетическое общество при поддержке Ассоциации эндокринологии, диабетологии и терапевтического обучения. Это огромная работа. АДО проводит обучение, как использовать инсулин, выбирать правильные места для инъекций и т.д. Мы находимся на постоянной связи с мамами детей. Родители очень довольны действием данного инсулина, и мы получаем на него только положительные отзывы.