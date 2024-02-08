Палата представителей США отклонила законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд. Пакет помощи набрал большинство голосов в нижней палате (250 против 180), но для его одобрения требовалась поддержка двух третей от всех представителей, сообщает Business Insider. Принять законопроект не удалось из-за сопротивления демократов. Они выступают за включение помощи Израилю в масштабный закон, в который также должны войти поддержка Украины и финансирование укрепления южной границы США. Кроме того, против инициативы проголосовали 14 республиканцев, которые заявили, что законопроект безответственен с финансовой точки зрения.

В этой связи напомню, что буквально в понедельник посол Украины в США Оксана Маркарова прогнозировала, что американский Сенат уже 7 февраля может проголосовать за законопроект о пакете международной помощи США, в том числе для Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля — голосование уже за сам пакет», — утверждала она.

Более того, О.Маркарова заявляла тогда о распределении средств в пакете поддержки Украины, который предусматривает выделение нашему государству 60 миллиардов долларов. По ее словам, на оборонные расходы предусмотрены 50,43 млрд долларов, из которых 48,4 млрд долларов – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно.

Как видим, утверждения посла Украины в США оказались ошибочными. И это — провал в ее работе. Потому, что в том и состоит работа украинского посла в Соединенных Штатах, чтобы добиваться максимально большего объема американской помощи. Причем не тогда, когда в этом вопросе есть согласие как республиканцев, так и демократов, а в ситуации, когда республиканцы блокируют ее выделение.

Также напомню, что в начале декабря прошлого года состоялся визит в США украинской делегации. В рамках того визита руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В середине января в США побывали глава ОПУ А.Ермак и первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Они провели встречи с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плэтнером и советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бон. Но, как видим, в конечном итоге США необходимую помощь для Украины так и не выделили.

А это уже провал украинской дипломатии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба этого признавать не собирается. На совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской Комиссии, высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Киеве он заявил лишь, что ситуация с выделением новой помощи Украине от США становится все более запутанной и уже напоминает остросюжетный детектив.

Это говорит тот самый Кулеба, который дважды заявлял о готовности украинцев воевать лопатами, в случае отсутствия военной помощи от союзников. Ясное дело, что мнения самих украинцев, особенно воюющих на передовой, он приводить не стал. Я же приведу мнение Дарьи Каленюк. Это украинская общественная активистка и исполнительный директор киевского Центра противодействия коррупции.

«Время для взрослого разговора. Американцы не проголосуют за пакет помощи для Украины. Это уже становится не возможным, а базовым сценарием. Я предупреждала об этом еще с осени. Сейчас самое время запускать план Б, но разве он у нас есть? $60 миллиардов на оружие и прямую финансовую помощь от США в 2024 году – таков был план А. Без этих денег Пентагон не может поддерживать бесперебойные поставки оружия для Украины. И мы находимся на самом дне вооруженной поддержки со времен полномасштабного российского вторжения. Без прямой бюджетной поддержки США у нас под огромной угрозой новая программа с МВФ. Дыру в более чем 20 миллиардов долларов в бюджете на этот год нам нечем покрыть», — пишет она.

Да, были ею озвучены и предложения по выходу из тупика. По мнению Д.Каленюк, украинская власть должна провести честный разговор с народом и сфокусировать все дипломатические усилия государства на конфискации 300 миллиардов долларов российских активов в странах Европы. Кстати, до сих пор нет посла Украины в Великобритании и Чехии — двух очень важных странах, всегда поддерживающих официальный Киев.

Всем этим должны заниматься глава МИД Украины Д.Кулеба и президент Украины В.Зеленский. Но что происходит в реальности? Провал на американском треке, который жизненно важен. При этом, мы все видим, как продолжается кампания по дискредитации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Дошло уже до того, что его имя не включили в последний на данный момент социологический опрос Центра Разумкова. В отсутствии в списке В. Залужного, самый высокий рейтинг был, естественно, у В.Зеленского. Каким будет его рейтинг через несколько месяцев, в случае если американская финансовая и военная помощь в итоге не будет выделена Украине, что может привести к очень большим проблемам в экономике и на поле боя, покажет время.