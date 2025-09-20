Гарантии безопасности Украине только тогда станут сдерживающим фактором для РФ, когда они будут правдоподобными, а не просто словами в воздухе. Это в свою очередь означает потребность в прямой вовлеченности США в эти гарантии. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Он отметил, что Запад не должен учитывать мнение России, выбирая определенный формат гарантий безопасности для Украины, поскольку Москва всегда будет выступать против любых реальных механизмов сдерживания ее агрессии.

«Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором, и этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным. Мы не создаем гарантий безопасности в воздухе, а создаем реальные гарантии безопасности, и Россия это знает», — сказал Стубб.

По его убеждению, для предоставления гарантиям реальной силы будет необходим «американский бэкстоп», однако на сегодня нет полного понимания, готова ли администрация Трампа брать на себя реальные обязательства.

Также финский президент признал, что пока нет признаков и того, что Путин готов сесть за стол переговоров.

«Эта война слишком велика, чтобы он ее проиграл. Он сделал, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, безусловно, со времен окончания холодной войны, и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, раньше, чем позже, но сейчас я довольно пессимистично настроен», — сказал Стубб.