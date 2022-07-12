Как сообщили СМИ страны, Министерство внутренних дел начало новое расследование по заявлению одного из родителей 12-летней девочки, проживающей в селе Араб Масаллинского района, которая, как утверждается, была дважды изнасилована своим соседом Нифтуллой Гаджиевым.

Информацию об изнасиловании девочки в апреле текущего года опроверг старший инспектор Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Мохаммед Рзаев. Он сообщил, что жалоба об изнасиловании не подтвердилась (https://kaspiy.az/index.php/60-letnij-gadzhiev-niftulla-dvazhdy-iznasiloval-12-letnyuyu-devochku-novoe-rassledovanie).

Мы связались с инспектором Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД, старшим лейтенантом полиции Мохаммедом Рзаевым, чтобы выяснить, на основании каких фактов он опроверг информацию об изнасиловании.

«5 февраля 2022 года мать девочки, проживающая в селе Араб Масаллинского района, обратилась с жалобой в отдел полиции Масаллинского района в связи с изнасилованием своей малолетней дочери. Немедленно было начато соответствующее расследование. В результате проведенной судебно – медицинской, судебно – психологической экспертизы данный факт изнасилования не нашел своего подтверждения. Было принято решение о невозбуждении уголовного дела», — сказал нам Мохамед Рзаев.

Мать девочки Фируза Мамедова (по этическим соображениям имя и фамилия изменены) опровергла высказывания старшего инспектора Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД. «Во время экспертизы, проведенной в Масаллинском и Джалилабадском районах, факт изнасилования нашел свое подтверждение. Однако во время экспертизы, проведенной в Баку, факт изнасилования не был подтвержден. Хочу отметить, что во время поездки в Баку девочку сопровождали мой муж и брат. Но экспертиза была проведена без их участия. Я не намерена мириться с этим беззаконием», — сказала # Фируза Мамедова.