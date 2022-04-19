Греция задержала нефтяной танкер Pegas под флагом РФ в качестве реализации санкций, введенных ЕС в отношении российских судов. Об этом «Афинское Македонское агентство новостей» пишет во вторник, 19 апреля.

Судно было задержано еще 15 апреля по требованию греческого управления по борьбе с отмыванием денег. Из-за повреждения танкера его на буксире сопровождали в порт полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить в другой танкер, поскольку ограничительные меры касаются лишь самого судна, но не его груза, отмечает агентство. Из-за неблагоприятных погодных условий танкер встал на якорь у входа в бухте Каристос около острова Эвбея.

На судне, по сообщению береговой охраны Греции, находятся 19 российских моряков. Как следует из сервиса слежения за кораблями Marine Traffic, танкер 9 апреля отправился из турецкого порта Мармара-Эреглиси. Судно находится под управлением «ТрансМорФлота».

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который включал в себя запрет на вход российских кораблей в европейские порты. Исключения были возможны лишь для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания или гуманитарную помощь. (DW)