Системы ПВО Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.

Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется.

Телеканал отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря на этот «враждебный акт», истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.