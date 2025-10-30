Польские власти подняли в воздух военные самолеты на фоне активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задействованы дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения. Кроме того, польские военные привели в состояние высшей степени боевой готовности средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.