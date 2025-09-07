Оперативное командование вооруженных сил Польши привело в готовность истребители на фоне активности ВС РФ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорится в заявлении.

Отмечается, что польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки «достигли высшей степени готовности».

В ночь на 7 сентября ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных БПЛА «Герань».