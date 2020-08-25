Грета Тунберг объявила, что вернется в школу после года перерыва

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу после годичного перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Она отметила, что «прекрасно наконец вернуться в школу».

Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к парламенту Швеции требовать у властей усилить меры борьбы с изменением климата. Ее идея превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future. Благодаря своему активному стремлению помочь планете в декабре 2019 года Тунберг стала «Человеком года» по версии журнала Time. (gazeta.ru)