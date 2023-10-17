Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана полицией в ходе протестной акции в Лондоне.

Об этом заявило экодвижение Fossil Free London.

«Грета Тунберг только что была задержана», – написало экодвижение в соцсети «X».

На прикрепленной к сообщению фотографии видно, как двое полицейских держат за руки Тунберг, на активистке виден значок с надписью «долой нефтяные деньги».

Акция протеста проходила у отеля InterContinental London Park Lane, где во вторник начался трехдневный форум Energy Intelligence, собирающий представителей крупнейших нефтегазовых компаний.