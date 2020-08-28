Greenpeace заявила об использовании милицией Беларуси немецкого оружия

Специальные подразделения милиции Беларуси, участвующие в жестоких подавлениях протестов, используют немецкое оружие. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого представительства международной организации Greenpeace, опубликованном в пятницу, 28 августа.

Как указывается в документе, речь идет о пистолетах-пулеметах MP5 производителя Heckler & Koch, а также пистолетах типа P226 от Sig Sauer. Кроме того, милиция и, в частности, спецназ используют патрульные машины и фургоны Volkswagen. Свои выводы эксперты организации сделали, изучив многочисленные фотографии и видео с места событий. «Вспышки насилия в Беларуси еще раз показывают, что экспортированное оружие будет использовано против собственного населения даже десятилетия спустя», — говорит Фабиан Швальм, представитель Greenpeace по вопросам экспорта оружия.

Запрет ЕС на поставки в Беларусь оружия и другого оборудования, которое полиция может использовать для осуществления насилия против граждан, существует с 2011 года. Greenpeace на основе официальных отчетов федерального правительства Германии не удалось ответить на вопрос: поступило ли упомянутое оружие в Беларусь до или после эмбарго. Фактический путь оружия в Беларусь невозможно полностью проследить, считают в Greenpeace. «Остаются большие сомнения в законности экспорта оружия. Поэтому мы требуем разъяснения от федерального правительства о том, как оружие могло попасть в Беларусь», — говорит Швальм. (DW)