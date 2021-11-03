Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас требует от правительства расширить ограничения для невакцинированных и не пускать их в церковь без теста на коронавирус.

В Греции с 6 ноября вводятся новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, они коснутся только невакцинированных граждан — без теста на отсутствие COVID-19 они смогут посетить только продуктовый магазин, аптеку и церковь. В банки, госучреждения, торговые центры, парикмахерские, предприятия общепита и развлекательные заведения теперь не пустят тех, у кого нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, или теста на коронавирус.

Ципрас заявил, что правительство Кириакоса Мицотакиса «не может и не хочет справляться с пандемией серьезно и ответственно».