Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас требует от правительства расширить ограничения для невакцинированных и не пускать их в церковь без теста на коронавирус.
В Греции с 6 ноября вводятся новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, они коснутся только невакцинированных граждан — без теста на отсутствие COVID-19 они смогут посетить только продуктовый магазин, аптеку и церковь. В банки, госучреждения, торговые центры, парикмахерские, предприятия общепита и развлекательные заведения теперь не пустят тех, у кого нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, или теста на коронавирус.
Ципрас заявил, что правительство Кириакоса Мицотакиса «не может и не хочет справляться с пандемией серьезно и ответственно».
«Его единственный критерий — политическая цена, а не человеческая жизнь. Поэтому в правительстве никогда не думали о жестких мерах в профессиональной и социальной сферах, где они не хотят порвать со своей электоральной клиентурой. Поэтому и сегодня они объявляют меры с выборочной робостью. Оставив вне их церковь и незащищенных верующих», — заявил Ципрас журналистам.
«Сегодня мы вносим поправку о расширении мер и предоставлении теста непривитыми гражданами на входе в места отправления религиозных обрядов», — сказал Ципрас, добавив, что во время, когда все подсчитывают заболевших и умерших, немыслимо, чтобы Мицотакис считал голоса избирателей.
Ципрас во время пребывания у власти в 2015-2019 годах предлагал отделить государство от церкви, но не смог провести конституционные изменения через парламент Греции.