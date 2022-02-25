В связи с ситуацией в Украине МИД Азербайджана вновь призывает азербайджанских граждан, проживающих в этой стране на постоянной и временной основе, не выезжать в районы, где сосредоточены военные силы (приграничные районы на востоке Украины), и не приближаться к военным объектам на украинской территории, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении отмечается, что в связи с тем, что воздушное пространство Украины закрыто, азербайджанские граждане в настоящее время не имеют возможности покинуть эту страну воздушным транспортом.

«В связи с этим подчеркиваем, что граждане Азербайджана, которым угрожает серьезная опасность, могут въехать на территорию Молдовы наземным путем через пограничные пункты Окница и Паланка, расположенные на украинско-молдавской границе.

Молдавская сторона в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией не будет требовать от граждан Азербайджана, желающих пересечь сухопутную границу, COVID-паспорта.

По всем возникающим вопросам граждане могут связаться с посольством Азербайджана в Молдове по телефонам +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277 и по электронной почте [email protected].

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове — (+38057) 7000531 и [email protected].

В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена посольством Азербайджанской Республики в Украине», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.