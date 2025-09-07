Джавиду Ахмедову, азербайджанскому студенту, проживающему в Тбилиси, не разрешили въехать в Грузию. Ахмедов, изучающий журналистику в GIPA, связывает это решение с профессиональной деятельностью.

«Все мои вещи остались в Тбилиси», — говорит он.

«Температура 39 и боль в горле, когда я приехал в Грузию, и должен был сразу вернуться обратно. Оказалось, что штраф не 5 000 лари, а 10 000 лари. Я сказал, что сегодня заплачу, попросил подождать немного.

Примерно через полчаса они пришли и сказали, что не выпустят меня из страны, пока я не заплачу штраф.

Когда я спросил причину, они не смогли дать никакого объяснения, только повторяли «по другим причинам». Все полицейские внимательно изучали визу США в моем паспорте, как будто это было какое-то серьезное преступление. Сейчас я сижу в аэропорту Стамбула», — пишет он в соцсетях.

26-летний Джавид Ахмедов с сентября 2024 года учится в Тбилиси в GIPA, по специальной программе, финансируемой правительством США, которая предназначена для армянских и азербайджанских студентов.