В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали информацию о задержании в московском аэропорту депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова.

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде подтвердил произошедший инцидент.

«Да, сегодня действительно произошел этот инцидент. Отметим, что визит делегации, в состав которой входил член Милли Меджлиса Азер Бадамов, в город Астрахань был организован именно по приглашению вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Российской Федерации Дениса Афанасьева с целью участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что делегация вылетела в Москву из Баку, российская сторона без какого-либо предварительного предупреждения или уведомления задержала депутата Азера Бадамова в московском аэропорту, сообщив о запрете на его въезд в страну. После некоторого времени ожидания в московском аэропорту он был возвращен в нашу страну.

В связи с инцидентом незамедлительно была установлена связь с МИД России через наше посольство в РФ, представитель российского МИД заявил, что вопрос будет расследован, но не дал объяснений о причинах этого решения.

Мы считаем это решение российской стороны недружественным шагом и ожидаем от российской стороны вразумительных объяснений по данному вопросу», — заявил А.Гаджизаде.

Как сообщает APA, скорее всего, российская сторона внесла депутата Азера Бадамова в «черный список» из-за Валуева, выступившего в СМИ с заявлениями, оскорбляющими азербайджанский народ и азербайджанское государство. В последнее время в России усиливается тенденция к принятию решений, руководствуясь мышлением, основанным на дискриминации и расизме. В этом плане можно отметить шаги, предпринятые в отношении граждан стран СНГ, кибератаки, совершенные против Азербайджана, и прочее.