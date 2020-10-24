Гражданам, проживающим на оккупированных территориях Азербайджана, рекомендуется находиться за пределами военных объектов

«На государственном уровне Армении продолжается террор и военные преступления против граждан Азербайджана, особенно детей и подростков», заявил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

«Несмотря на усилия врачей, в больнице скончался гражданин России Маяков Артур Рамиз оглу (2007 г.р.), пострадавший в результате обстрела Гянджи из ракет типа SCUD 17 октября. Маяков Артур гостил в Гяндже у своей тети. Покойный будет похоронен в соответствии с православными христианскими религиозными традициями при поддержке Исполнительной власти города и Александро-Невской церкви города Гянджи. Об этом сообщено посольству Российской Федерации в Азербайджане».

Х.Гаджиев отметил, что в настоящее время вооруженные силы Армении продолжают обстреливать расположенные на линии фронта города Азербайджана из тяжелой артиллерии и другого оружия:

«В отличие от Армении, Азербайджан не обстреливает гражданских лиц и гражданские объекты. Строго учитываются такие требования, как военная необходимость, легитимные военные цели и ответные меры, установленные в международном гуманитарном праве. Как отмечают зарубежные журналисты, побывавшие в Ханкенди, армянская сторона использует тактику террористов, размещая огневые точки внутри и вблизи гражданских объектов. Призываем гражданских лиц, проживающих на оккупированных территориях Азербайджана, находиться за пределами военных объектов. Как отметил Верховный Главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, Азербайджан не нацелен на гражданское армянское население. Мы готовы оказать всю гуманитарную помощь и поддержку гражданским лицам и военнослужащим, желающим перейти на сторону Азербайджана. Ответственность за военные преступления, авантюры, совершаемые против гражданских лиц, в полной мере несет военно-политическое руководство Армении».