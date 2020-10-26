«Государство поможет, но после победы» – кому списали банковские долги?

Центральный банк направил рекомендацию Ассоциации банков Азербайджана (АСА) поддержать военнослужащих и пострадавших в результате армянской агрессии граждан. В этой связи профильная ассоциация приняла решение о полном погашении потребительских кредитов и начисленных на них процентов, выданных военнослужащим и гражданским лицам, впоследствии погибшим в период Освободительной войны с армянскими оккупантами.

Сообщается, что банки – члены АСА с 27 сентября этого года приостанавливают начисление процентов и других платежей по кредитным обязательствам раненых военнослужащих. Семьям сотрудников банков, погибшим в боях за освобождение Карабаха, будет выплачено пособие в годовом размере зарплаты погибшего. А сотрудникам банков, получившим ранения в боях за освобождение наших земель, выплатят единовременную материальную помощь в размере трехмесячной заработной платы. Это решение иные экономисты считают неполным, считая, что финансовым организациям следовало простить все (не только потребительские) долги наших солдат, воюющих за освобождение своих земель.

Так, по мнению профессора американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губада Ибадоглу, освобождением от выплат следовало охватить не только потребительские кредиты, но также все виды кредитов погибших солдат и мирных жителей.

«В рекомендациях ЦБА говорится о приостановке с 27 сентября начисления процентов и других выплат по кредитным обязательствам военнослужащих, раненых в ходе боевых действий, — сказал он #. – Однако такие уступки следовало сделать и для других воюющих солдат. Кроме того, отсрочка выплаты раненым не изменит их обязательств после войны. У большинства военнослужащих имеются кредиты под высокие проценты в банках. При этом нет страхования жизни, поскольку страховые компании не желают идти на такие высокие риски. На мой взгляд, упомянутый подход не совсем правильный, поскольку, как и чем станут платить эти люди после войны. Где найдет денег человек с ограниченными возможностями, чтобы платить банку?»

Другой наш собеседник банковский юрист Акрам Гасанов считает, что подход Центробанка адекватен сложившейся ситуации, принимая во внимание возможности банков и находящегося в состоянии войны государства. Эксперт полагает, что после окончания военных действий льготы по банковским кредитам получат более широкий охват.

«Рекомендация Центробанка финансовым организациям – это всего лишь инструкция. Здесь нужно вспомнить следующее – 28 февраля минувшего года глава государства подписал указ по проблемным кредитам. Первая часть этого документа касалась компенсации курсовой разницы по долларовым долгам, а другая содержала рекомендации кредитным организациям реструктуризировать проблемные кредиты. И вот по подавляющему большинству кредитов данная рекомендация Президента страны не была выполнена. По этому поводу ко мне до сих пор обращаются люди, банковские должники безрезультатно пишут в Центробанк и финансовые структуры. Хочу сказать, что не была выполнена прямая рекомендация главы государства, сейчас же мы имеем дело с рекомендацией Центробанка».

В апреле этого года Центробанк также рекомендовал банкам из-за пандемии не начислять пени за просрочку по всем видам кредитов до 30 сентября. Причем, 30 сентября регулятор продлил срок рекомендации до 1 января, напомнил Гасанов. «И что же? В подавляющем большинстве банки не следуют этой рекомендации. Т.е. мы уже имеем два случая, когда рекомендации Президента страны и Центробанка не возымели результата. Формально, как юрист подтверждаю, что рекомендации не обязательны к исполнению. Что же касается недавней рекомендации ЦБА, некоторые СМИ сообщали, что Центробанк обратился в АСА по инициативе главы государства. Я не исключаю этого, хотя не вижу каких-либо официальных подтверждений».

Собеседник выразил надежду, что на этот раз инструкции Центробанка будут исполнены, учитывая особую значимость ситуации – ведь речь идет о гражданах, погибших и получивших ранения в Освободительной войне. Что же касается предложений расширить охват кредитных послаблений, говорить об этом пока рано, считает юрист.

«Пусть для начала выполнят это, — заметил он. – По сути, банкам рекомендуют списать потребительские кредиты погибших и это уже большой плюс. Что же касается воюющих и раненных в боях, полагаю, соответствующие решения и льготы обязательно будут, но позже. Делая заявления о необходимости списать всем все кредиты, мы должны понимать положение банков тоже. В случае с бизнес-кредитами речь о крупных суммах и финансовые структуры не потянут такую нагрузку – ведь банки — частные компании, выдающие кредиты за счет вкладчиков. К тому же наша страна была единственной в своем роде, где закрылись сразу четыре банка из-за недостаточности капитала. С этой точки зрения, если банки спишут кредиты погибших, это уже большое дело».

Что же касается кредитов раненых на фронте, мы – граждане Азербайджана тоже должны проявить солидарность, считает Гасанов:

«Граждане страны, известные и пользующиеся всеобщим уважением люди могли бы инициировать создание специального фонда на общественных началах в поддержку таких заемщиков. При условии полной прозрачности – кто, и какому солдату помог, все это должно быть в общем доступе. Есть и другие требующие решения моменты. На текущий момент из-за войны основная финансовая нагрузка ложится на банки, работающие с физическими лицами. Кроме того, помимо банков население активно кредитуют торговые сети. Этим вопросом могла бы заняться Государственная служба по антимонопольной деятельности и контролю потребительского рынка при Минэкономики. У погибших и раненных имеются долги не только в банках, но и торговых сетях, которые почему-то остались в стороне от рекомендаций. Словом, к вопросу нужно подходить комплексно. Государство тоже может взять на себя часть долгов, но не сейчас, а после победы».