Государственный комитет начал реализацию проекта «Диаспорская молодежь 1+1» — ФОТО

Государственный комитет по работе с диаспорой начал реализацию проекта «Диаспорская молодежь 1+1».

Как сообщили # в Госкомитете по работе с диаспорой, в проекте, организованном 15-21 декабря, примут участие 18 человек из 9 различных стран. 9 участников являются представителями зарубежной молодежи, а 9 — азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом. То есть каждый представитель азербайджанской молодежи привез с собой из-за рубежа одного человека.

Цель заключается в том, чтобы показать гостям мультикультуральное богатство нашей страны, а также акты вандализма, учиненные армянами в период 30-летней оккупации, военные преступления, совершенные Арменией во время 44-дневной Отечественной войны, и стремительно продолжающийся процесс реконструкции, восстановления и созидания на освобожденных от оккупации территориях. Зарубежные участники являются лицами, имеющими широкую аудиторию в своих странах и активно участвующими в общественно-политических процессах.

Сегодня участники проекта «Диаспорская молодежь 1+1» вначале посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

В программу поездки входит посещение исторических, религиозных и культурных памятников нашей страны в Баку, Гяндже, Барде, Агдаме и Физули. Участники проекта «Диаспорская молодежь 1+1» также ознакомятся с последствиями армянского вандализма в освобожденных от оккупации регионах и армянского террора в городах, расположенных за пределами линии фронта.