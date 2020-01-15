Госсектор стимулирует рост импорта

В экспертном сообществе констатируют рекордный рост импорта за последние три года, отмечая серьезные риски, сопряженные с оттоком валюты из страны.

Как сказал в беседе с # экономист Рашад Гасанов, если в 2017 году импорт в денежном выражении составлял 8,8 млрд. манатов, к 2018 году этот показатель увеличился на 30,7%, составив 11,5 млрд. долларов. Минувший год также отметился ростом импорта на 19,2% — до 13,7 млрд. долларов.

Таким образом, отток валюты, вызванный ростом импорта, увеличился с 2017 по 2019 гг. на 55,7%, или 4,9 млрд. долларов США. «Наши анализы показывают, что драйвером усиления позиций импорта является именно государственный сектор», — говорит Гасанов. Для наглядности, в минувшем году данный показатель вырос по госсектору до 4.3 млрд. долларов, и это на 57% больше, чем по итогам позапрошлого года. Если же сравнивать с 2017 годом, импорт увеличился по итогам прошлого года в 3,2 раза.

Так, в 2017 году импорт по линии государственного сектора был на уровне 1,2 млрд. долларов. В прошлом году прирост показателя на 57% или 1,5 млрд. долларов пришелся на долю исключительно государственного сектора. Как уже говорилось выше, за последние три отчетных года на закупку зарубежных товаров и услуг было потрачено на 4,9 млрд. долларов больше, и 63% этого роста, или 3,1 млрд. долларов приходятся на госсектор.

По свидетельству экономиста, одной из причин резкого роста импорта в госсекторе является снятие два года тому назад ограничений, введенных в 2017 году на ввоз продукции за счет государственных средств, а также стремительный рост бюджетных расходов, особенно преуспели в этом государственные структуры.

«Резкий рост импорта является негативной тенденцией, поскольку создает источники риска для платежного баланса и оказывает негативное влияние на обменный курс маната, — считает Гасанов.- Однако тот факт, что значительная часть этого роста обусловлена ​​государственным сектором, не находит адекватной оценки, ведь если это создает риски для обменного курса, правительство должно ослабить существующее давление путем введения ограничений на импорт. В довесок этому, серьезное увеличение импорта по линии государственного сектора увеличивает риски неэффективного использования государственных средств и коррупции».

Эксперт видит необходимость установления более жесткого лимита в размере до 10% средств государственного бюджета. По его словам, в минувшем году данный показатель был на уровне 30% и это весьма рискованно.