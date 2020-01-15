Госсектор стимулирует рост импорта

В экспертном сообществе констатируют рекордный рост импорта за последние три года, отмечая серьезные риски, сопряженные с оттоком валюты из страны.
Как сказал в беседе с # экономист Рашад Гасанов, если в 2017 году импорт в денежном выражении составлял 8,8 млрд. манатов, к 2018 году этот показатель увеличился на 30,7%, составив 11,5 млрд. долларов. Минувший год также отметился ростом импорта на 19,2% — до 13,7 млрд. долларов.
Таким образом, отток валюты, вызванный ростом импорта, увеличился с 2017 по 2019 гг. на 55,7%, или 4,9 млрд. долларов США. «Наши анализы показывают, что драйвером усиления позиций импорта является именно государственный сектор», — говорит Гасанов. Для наглядности, в минувшем году данный показатель вырос по госсектору до 4.3 млрд. долларов, и это на 57% больше, чем по итогам позапрошлого года. Если же сравнивать с 2017 годом, импорт увеличился по итогам прошлого года в 3,2 раза.
Так, в 2017 году импорт по линии государственного сектора был на уровне 1,2 млрд. долларов. В прошлом году прирост показателя на 57% или 1,5 млрд. долларов пришелся на долю исключительно государственного сектора. Как уже говорилось выше, за последние три отчетных года на закупку зарубежных товаров и услуг было потрачено на 4,9 млрд. долларов больше, и 63% этого роста, или 3,1 млрд. долларов приходятся на госсектор.
По свидетельству экономиста, одной из причин резкого роста импорта в госсекторе является снятие два года тому назад ограничений, введенных в 2017 году на ввоз продукции за счет государственных средств, а также стремительный рост бюджетных расходов, особенно преуспели в этом государственные структуры.
«Резкий рост импорта является негативной тенденцией, поскольку создает источники риска для платежного баланса и оказывает негативное влияние на обменный курс маната, — считает Гасанов.- Однако тот факт, что значительная часть этого роста обусловлена государственным сектором, не находит адекватной оценки, ведь если это создает риски для обменного курса, правительство должно ослабить существующее давление путем введения ограничений на импорт. В довесок этому, серьезное увеличение импорта по линии государственного сектора увеличивает риски неэффективного использования государственных средств и коррупции».
Эксперт видит необходимость установления более жесткого лимита в размере до 10% средств государственного бюджета. По его словам, в минувшем году данный показатель был на уровне 30% и это весьма рискованно.