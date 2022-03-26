Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу направится в Израиль, где встретится с представителями его правительства, а в воскресенье посетит Палестину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль 26-28 марта, где он проведет встречу с премьером [Нафтали] Беннетом, израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом, министром обороны Израиля Бени Ганцом и израильским президентом Ицхаком Герцогом», — говорится в сообщении. Блинкен намерен обсудить Иран и палестино-израильский конфликт. Он также примет участие в дипломатическом саммите вместе со своими коллегами из Бахрейна, Египта, Израиля, Марокко и ОАЭ, отмечается в заявлении.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, в палестинском городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан Блинкен проведет переговоры в воскресенье с президентом Палестины Махмудом Аббасом.