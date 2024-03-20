Госсекретарь Энтони Блинкен посетит 22 марта Израиль в рамках турне по Ближнему Востоку.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, стороны, вероятно, обсудят альтернативы наземной операции еврейского государства в городе Рафах в секторе Газа.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что госсекретарь США посетит в среду Саудовскую Аравию, а в четверг отправится в Египет, чтобы обсудить с властями этих стран вопрос прекращения огня в секторе Газа и увеличение гуманитарной помощи.