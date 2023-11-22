Американский государственный секретарь Энтони Блинкен для обсуждения с израильскими и палестинскими чиновниками операции в секторе Газа намерен в ближайшее время посетить Израиль. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает интернет-портал Axios.

По имеющимся данным, госсекретарь США планирует прибыть в Израиль в начале следующей недели. Таким образом, с 7 октября Блинкен в четвертый раз приедет в Израиль. Его поездка состоится до саммита министров иностранных дел государств НАТО, который намечен на 28 ноября.