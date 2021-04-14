Госсекретарь США объявил в НАТО, что «пора вернуть домой» войска из Афганистана

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил в среду, что США и НАТО пришло время вернуть свои войска домой из Афганистана. Об этом он заявил по прибытии в штаб-квартиру НАТО на встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мы с НАТО вместе вошли в Афганистан, теперь пришло время вернуть наши войска домой», — заявил он. Во второй половине дня в Брюсселе пройдет экстренная видеоконференция глав МИД и министров обороны НАТО, на которой, как ожидается, госсекретарь США и глава Пентагона озвучат стратегию вывода контингента НАТО из Афганистана после почти 20 лет войны.

Согласно достигнутому США с движением «Талибан» (запрещено в России) в прошлом году соглашению, США и НАТО должны начать вывод войск из Афганистана к 1 мая. Вместе с тем ситуация в Афганистане лишь обостряется и Вашингтон опасается, что вывод войск из этой страны может привести к падению правительства в Кабуле, что сведет на нет результаты почти 20 лет войны в этой стране.(ТАСС)