Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом на полях Мюнхенской конференции по безопасности дипломатическое взаимодействие с РФ, а также потенциальные западные санкции в случае «агрессии против Украины».

Как передает ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили «текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию со стороны союзников по НАТО, партнеров из ЕС, членов G7 и других партнеров в ответ на кризис», который, по утверждению Госдепа, «без наличия необходимости вызвала Россия».

Они вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность союзников и партнеров создать жесткие последствия для России в случае, если она осуществит дальнейшую агрессию против Украины», — отмечается в тексте.