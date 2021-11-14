В интернете появилось заявление, которое приписывают украинским военным, о действиях в отношении мигрантов и диверсантов на фоне кризисной ситуации на границе Польши с Беларусью, но заявление оказалось фейком, сообщает Центр стратегический коммуникаций и информационной безопасности.

Накануне «пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады» распространила в Facebook сообщение о том, что никакие лица, которые могут маскироваться под мигрантов не попадут на территорию Украины, поскольку «просто будут уничтожены нашими подразделениями». Ряд СМИ подал это, как военные якобы готовы применять оружие в отношении мигрантов.

На публикации обратил внимание Центр стратегических коммуникаций при Минкульте. Там заявили, что заявление с Facebook «61-й отдельной пехотной егерской бригады» является фейком.

«Такого подразделения как «61 отдельная пехотная егерская бригада» не существует в природе. Проще говоря, он фейковый. В составе ВС Украины есть только «61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва», которая никаких заявлений не делала», — отметили в Центре.

Также подчеркивается, что заявления фейковых ресурсов не отражают позиции ВСУ, противоречат официальной политике государства и используются российской пропагандой.

Примечательно, что на эту удочку попалась и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая не смотря на воскресный день поспешила прокомментировать планы украинских военных «по ликвидации» маскирующихся под мигрантов диверсантов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина — не Россия, це Европа», — написала Захарова.