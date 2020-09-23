Госкомстат: Цены на потребительском рынке страны превысили рост доходов населения

По предварительным данным, за январь-август 2020 года номинальные доходы населения страны составили 36,8 миллиарда манатов, что отражает рост на 0,1 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года, согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана. На каждого человека страны номинальный доход составил 3 693,3 маната.

По данным Госкомстата, цены на потребительском рынке страны в этот период превысили рост доходов населения на 2,8 процентных пункта. После осуществления всех обязательных и добровольных платежей в распоряжении населения остались 33,2 миллиарда манатов, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 1,4 процента меньше. На каждого человека пришлось 3 328,2 маната и это на 2,2 процента меньше чем в тот же период 2019 года.

Отметим, что население Азербайджана с начала года выросло на 33 514 человек или на 0,3 процента, составив на первое августа 10 100 622 человека.