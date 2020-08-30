Госдепартамент США опроверг слова Путина

В ответ на просьбу Украинской службы «Голоса Америки» прокомментировать заявление Путина о том, что задержание предполагаемых российских наемников в Беларуси было совместной операцией американских и украинских спецслужб, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сделала следующее заявление:

«Нам известны сообщения о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают от реальной проблемы, заключающейся в том, что Россия использует эти силы как способ скрыть свои настойчивые попытки поставить в неловкое положение иностранные правительства, усугубить разногласия внутри общества, поддержать автократов и в целом посеять хаос, чтобы Россия могла продемонстрировать свою глобальную мощь. Публичные попытки России отрицать суверенные права белорусского народа неприемлемы», — заявила Морган Ортагус.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США «поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Мы поддерживаем право народа Беларуси на самоопределение и выбор своих лидеров посредством действительно свободных и справедливых выборов, под независимым наблюдением и без ненадлежащего влияния российских служб безопасности».

«Грубое использование Москвой наемников Вагнера по всему миру служит только обогащению российской элиты за счет стран, в которых она действует. Использование кампаний влияния для унижения противников и подавления голоса народа недопустимо», — говорится в заявлении Ортагус.