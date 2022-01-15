Госсекретарь США Энтони Блинкен провел 14 января телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сказано в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Сообщается, что стороны обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию с РФ после заседания Совета Россия — НАТО, которое прошло 12 января.

Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы провести новую встречу с российской стороной и «привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».