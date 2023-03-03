Представитель Госдепа США в очередной раз выразил обеспокоенность планируемым принятием в Грузии закона об иноагентах.

«Это заклеймит и заставит замолчать независимые голоса, которые хотят построить лучшую страну для своих граждан и общества. Мы глубоко обеспокоены потенциальными последствиями этого закона для свободы слова и демократии», — заявил Нед Прайс.

По его словам, «любой, кто проголосует за этот закон, будет нести ответственность за то, что подвергнет потенциальной опасности евроатлантическое будущее Грузии».

Прайс также отметил, что инициированный законопроект не является аналогом американского закона:

«Про этот закон ведется большая пропаганда. Вы делаете заявление, как будто этот закон основан на нашем законе FARA. Этот закон требует регистрации иностранных правительственных агентов и не распространяется на деятельность и финансирование неправительственных организаций», -отметил представитель Госдепа.

В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа. (newsgeorgia.ge)