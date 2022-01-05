Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Казахстане, избегать протестов, которые за последние несколько дней начались в разных районах страны. Об этом говорится в Twitter ведомства.

«Протесты в нескольких городах. Возможно усиление мер безопасности, перебои в работе общественного транспорта и отключение интернета <…> Мангистау, Алма-Ата и Нур-Султан объявили чрезвычайное положение. Избегайте демонстраций», — говорится в сообщении.

На сайте американского посольства в Казахстане также предупредили, что даже «даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и насилие».

«Вам следует избегать демонстраций и проявлять осторожность, находясь вблизи любых крупных скоплений людей или протестов», — заявили в ведомстве.