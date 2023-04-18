Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплектов для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 истребителя F-16.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении американского Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж.

«Государственный департамент принял решение утвердить возможную продажу правительству Турции оборонной продукции и услуг для поддержки модернизации ее парка самолетов F-16 и сопутствующего оборудования», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, ориентировочная стоимость пакета составляет 259 миллионов долларов.

Отмечено, что сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США, а также поможет «улучшить оперативную совместимость Турции с НАТО и обеспечить безопасность полетов имеющихся в Турции самолетов F-16».

Link 16 — тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. Эта коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данных между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.