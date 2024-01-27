Госдепартамент разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на $23 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в сообщении агентства, американское внешнеполитическое ведомство «одобрило потенциальную продажу правительству Турции F-16, [комплектов] модернизации и связанного с этим оборудования примерно на $23 млрд». Как следует из документа, Анкара ранее запросила разрешение на приобретение у США 40 новых F-16, на модернизацию 79 уже имеющихся, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

«Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе», — говорится в сообщении. Агентство рассчитывает, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе».

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. Предполагается, что основным подрядчиком станет компания Lockheed Martin.