Госдеп обвинил Россию в «поверхностной поддержке» сирийских беженцев

Госдепартамент США заявил, что конференция по беженцам в Дамаске носит «поверхностную поддержку» и больше похожа на «трюк».

Об этом сказано в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна, распространенном ведомством.

В заявлении сказано, что США не считают, что конференция была «достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию», сообщает РИА Новости.

«Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются – не более чем игрой на публику», — говорится в сообщении.

Напомним, что международная конференция по возвращению беженцев в Сирию прошла в Дамаске 11-12 ноября.

Участниками конференции стали делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. Всемирная организация ООН выступала в качестве наблюдателя.

В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств (aif.ru)