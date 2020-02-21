Горячее питание младшеклассников за счет госбюджета: возможно ли такое в Азербайджане?

Правильное питание жизненно необходимо для всех, но особенно для детей. Сейчас многие несовершеннолетние злоупотребляют фаст-фудом, и как следствие — ожирение и сопутствующие ему заболевания. Дома родители стараются обеспечить их полноценной пищей. Горячее питание предлагают не во многих школах, и там дети обычно едят вредную еду вроде шоколадных батончиков, а то и не едят вовсе.

В России на днях было принято решение обеспечить всех учеников с первого по четвертый классы бесплатным горячим питанием. Оно предусматривает наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Школы обязываются размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Экономист Фуад Ибрагимов заявил «Зеркало», что в России процесс будет проходить поэтапно с сентября 2020 года по 2023 год. Такой практики ранее не было, так что это ноу-хау, и, по словам эксперта, Азербайджан при желании может перенять этот опыт, так как в законодательных базах наших стран много общего.

«С финансовой точки зрения наша страна осилит внедрение бесплатного питания для учащихся младших классов без всякого труда. Но тут вопрос не столько в экономических возможностях, сколько в механизме внедрения. Речь о технической готовности. Программа должна быть разработана в комплексе. Думаю, что Милли Меджлис нового созыва мог бы детально рассмотреть этот законопроект»,– сказал Ф.Ибрагимов.

По его словам, в частных школах детей обеспечивают полноценными горячими обедами, но такие школы немногим по карману. Внедрить подобное в госшколах также не составит труда, говорит экономист.

Эксперт в области образования, заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов отметил, что организация горячего питания для школьников имеет большое знание.

«В СССР вопросом питания в школах занимался специальный отдел при министерстве образования. Сейчас это уже не в компетенции Минобразования, и продукты в школьные буфеты поставляют компании, выигравшие тендер. Руководство школы не может вмешиваться в работу школьного буфета»,– отметил он.

Наше государство, как подчеркивает эксперт, проводит социальную политику, и организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов была бы логическим продолжением такого государственного курса. По мнению эксперта, можно было бы выделять определенный процент из бюджета на образование на эти цели.

Это можно сделать хотя бы для детей из малоимущих семей. Для них же, по словам Н.Исрафилова, нужно организовать выдачу бесплатной школьной формы, так как, если в семье несколько школьников, мало зарабатывающие родители, такую покупку финансово не потянут.

«Возвращаясь к питанию, отмечу, что оно, если и не будет бесплатным для всех учащихся начальных классов, то должно быть доступным по цене. Важен и контроль его качества. Сейчас,– говорит Н.Исрафилов,– многие родители не разрешают детям покупать что-то в школьном буфете, боясь, что они отравятся или съедят что-то вредное для здоровья. В итоге, они дают им еду с собой, и даже термос с напитком. Такая ноша существенно утяжеляет и без того нелегкий школьный ранец. Если же еда в буфете будет полезной, разнообразной и недорогой, то необходимость давать детям обед с собой отпадет».

Часто дети утром не успевают поесть, и нужно, чтобы в школе у них была возможность полноценно компенсировать пропущенный завтрак и нормально пообедать. Роль школы не только в том, чтобы давать знания, но и чтобы вырастить здоровое поколение, заявляет эксперт.

Главный педиатр Азербайджана Насиб Гулиев подчеркнул, что обеспечение детей горячими обедами – вопрос, который должен обсуждаться и решаться, так как такое питание важно для детей.

«Важно, чтобы питание школьников было сбалансированным. Горячая пища быстро усваивается и благодаря ей удовлетворяется потребность детей в калориях. В детских садах горячее питание есть, а вот в школах и вузах с этим проблема»,– сказал он.

Н.Гулиев считает, что вполне реально сделать горячий обед бесплатным для учащихся младших классов. По его словам, скорее всего это рано или поздно произойдет, ведь экономические показатели государства постоянно улучшаются. Горячее питание — профилактика всех гастроэнтерологических заболеваний, говорит доцент кафедры внутренних болезней, кандидат медицинских наук Вафа Алиева.

«Гастрит сейчас есть у многих азербайджанских школьников. В России питание школьников по ГОСТУ, а не просто какой-то горячий бутерброд. Там предусматривается и диетическое питание для детей, у которых в нем есть необходимость. А чем наши дети хуже? Почему в наших школьных

столовых редко встретишь вкусную и полезную пищу?»– задается вопросом врач.

По ее словам, если нельзя сделать питание бесплатным, то оно хотя бы должно стоить недорого. Необходимо, чтобы меню разрабатывала комиссия, состоящая из специалистов по детскому питанию. Прежде, чем попасть в тарелку школьника, продукты должны проходить строгий отбор.