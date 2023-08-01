Армянская пропаганда в вопросе «блокады и гуманитарного кризиса» решила поднять планку и выйти на новый уровень. При виде того, что завывания о медленной смерти от голода 120 тысяч «арцахцев», в том числе и 30 тысяч детей (и откуда только такие цифры берутся), не дают желаемого результата, хайские пропагандисты перешли к конкретике.

Довольно «трогательный» пост на своей странице в Facebook опубликовал бывший секретарь фракции партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

«Осажденный Арцах. В Степанакерте арцахский мальчик потерял сознание на улице, когда нес домой хлеб. Ситуация экстремальная. Они пытаются жестоко сломить народ Арцаха, заставив его принять предусловия турок, то есть добровольно пойти на национальное самоубийство.

Повторяю для тех, кто «политикой не занимается»… Если потеряют Арцах, то следующими будут Сюник и Тавуш, Ереван и Капан, Гюмри и Ванадзор», — написал он.

Перед мысленным взором моментально встала жуткая картина: мальчик валяется на земле, куда-то вдаль катится хлеб, вокруг бедолаги собрались сердобольные люди.

Женщины плачут навзрыд, мужчины украдкой смахивают скупую слезу, зубы стиснуты, на скулах вздулись желваки. «Проклятые турки, проклятая блокада. Геноцид!», — хором кричат все.

Ведь именно такое впечатление пытается создать Абовян, опубликовавший этот нелепый пост. Предположим, что «арцахский» мальчик потерял сознание и упал. И что из этого следует? Каким образом этот факт связан с турками и «блокадой?

Версия, что он упал в обморок от голода, исключается, так как в руке у него был хлеб. И если бы «арцахенок» дошел бы до пика, ничто не помешало бы ему отломить кусок хлеба и утолить свой 8-месячный голод.

А может ему голову припекло, и он банально получил солнечный удар? Или он из неблагополучной семьи, и его дома что есть мочи лупят родители, постоянно пребывающие в мире Диониса с помощью «арцахской» тутовки? Естественно, такие версии Абовяном не рассматривались, да и зачем. Все можно валить на турок (азербайджанцев).

Тем более, что мировое сообщество предложенные нами версии особо не впечатлят. Вот потерял сознание от голода, пусть даже и с хлебом в руке, совсем другое дело. Другой уровень.

Не секрет, что армяне из шкуры вон лезут, пытаясь внедрить в сознание мирового сообщества кощунственную аналогию с блокадным Ленинградом. Но делают это настолько топорно и неуклюже, что кроме саркастической улыбки эти потуги ничего не вызывают. Тем более, на фоне вечеринок и торжеств в «осажденном» Ханкенди, фотографии с которых чуть ли не ежедневно постят в соцсетях.

Однако Абовяна можно считать мерилом истины и мудрости по сравнению с главой МИД Араратом Мирзояном, который также попытался заложить кирпич в башню мифа о гуманитарном кризисе.

Совсем недавно, глава МИД Армении Арарат Мирзоян обвинил Баку в гибели двух детей в Нагорном Карабахе из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

«Семимесячная блокада Лачинского коридора и тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает необратимое и разрушительное воздействие на жизни людей. Жители Нагорного Карабаха — 3-летний Лео и 6-летняя Гита погибли в результате серьезной гуманитарной ситуации. В 21 веке. Этого нельзя допускать!», – написал Мирзоян в Twitter.

А вот истинная причина смерти детей.

7 июля жительница села Агабекаландж Агдеринского района В. Н. обратилась в полицию с заявлением о том, что она оставила дома без присмотра трехлетнего и шестилетнего детей и уехала по делам в город Агдере. Вернувшись домой, она обнаружила, что детей нет дома.

8 июля поступило сообщение от жителя Агдере А.Г. о том, что он обнаружил в своей машине «БМВ» двух погибших детей.

В рамках расследования были проверены все камеры, которые зафиксировали, что несовершеннолетние дети самостоятельно пришли в город Агдере, затем открыли заднюю дверь указанного автомобиля и заснули на сиденье. По предварительным данным, причиной смерти стала высокая температура в автомобиле.

А теперь вопрос знатокам: что общего между высокой температурой в машине и «гуманитарным кризисом», устроенным Баку? Армян прошу не беспокоить: они уж точно найдут «правильный» ответ. Как его нашел Арарат Мирзоян…