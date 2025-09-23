Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник в ООН, заявил, что бесконтрольная иммиграция и борьба с изменением климата разрушают Европу.

«Пора прекратить провальный эксперимент с открытыми границами […] Ваши страны катятся в ад», — заявил Трамп на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Перед этим он перечислил обычные для противников иммиграции доводы о том, что иммигранты, люди другой культуры и других религий, разрушают культуру, экономику и правопорядок принимающих стран, а также заявил, что его администрация уже остановила массовую нелегальную иммиграцию в США.

В другом месте своей почти часовой речи Трамп призвал собравшихся в зале лидеров всех стран мира защищать свободу слова и вероисповедания, подчеркнув, что в защите нуждается и христианство — Трамп заявил, что это сейчас самая преследуемая религия в мире.