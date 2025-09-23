Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник в ООН, заявил, что бесконтрольная иммиграция и борьба с изменением климата разрушают Европу.
«Пора прекратить провальный эксперимент с открытыми границами […] Ваши страны катятся в ад», — заявил Трамп на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Перед этим он перечислил обычные для противников иммиграции доводы о том, что иммигранты, люди другой культуры и других религий, разрушают культуру, экономику и правопорядок принимающих стран, а также заявил, что его администрация уже остановила массовую нелегальную иммиграцию в США.
В другом месте своей почти часовой речи Трамп призвал собравшихся в зале лидеров всех стран мира защищать свободу слова и вероисповедания, подчеркнув, что в защите нуждается и христианство — Трамп заявил, что это сейчас самая преследуемая религия в мире.
При этом, как утверждает Трамп, Европа ничего не делает, чтобы остановить массовый приток иммигрантов.
«Иммиграция и самоубийственные идеи относительно энергетики убьют Западную Европу, если она немедленно что-нибудь не предпримет», — сказал Трамп.
Трамп заверил, что с сочувствием относится к беженцам из проблемных стран. «Но мы должны решать проблемы в их странах, а не создавать проблемы в своих», — заявил президент США.
Второй причиной того, что Европа «катится в ад», по мнению Трампа, является политика перехода к «зеленой энергетике» ради борьбы с изменением климата.
Энергетику на возобновляемых источниках, в частности, ветровые электростанции, Трамп назвал бредом и слишком дорогим предприятием, а апокалиптические предсказания относительно последствий изменения климата, звучавшие в ООН в последние сорок лет, охарактеризовал как «самое большое мошенничество». (bbc.com)