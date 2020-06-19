Годовщина оскорблений в адрес Путина: в Тбилиси пойман предполагаемый киллер

Уже несколько дней темой номер один в Грузии остается поимка предполагаемого киллера, посланного в эту страну с целью убийства тележурналиста, имя которого год назад стало известно всему миру после того, как он обматерил в прямом эфире российского президента Владимира Путина.

15 июня генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что по заказу лидера Чечни Рамзана Кадырова гражданин России, родившийся в Ингушетии в 1982 году Васамбек Бадриевич Боков планировал на территории Грузии убить Георгия Габуния. Попытку убийства журналиста Гварамия связал с прошлогодним случаем, когда в ночь на 8 июля Георгий Габуния в прямом эфире телеканала Рустави2 обратился к президенту России Владимиру Путину с матерными ругательствами на русском языке.

После этого Служба Государственной Безопасности Грузии заявила, что гражданин Российской Федерации (В.Б.) был задержан по обвинению в «приобретении, хранении и использовании поддельного документа» в рамках расследования «уголовного дела, начатого по факту подготовки умышленного убийства по заказу».

Причем, по словам Гварамия, если бы не украинские спецслужбы, СГБ Грузии и не обратила бы внимание на подозрительную слежку за журналистом. И информацию о том, что Боков по указанию чеченского лидера Рамзана Кадырова намеревался убить Габуния, предоставили тоже украинцы.

А Кадыров еще в прошлом году пообещал Габуния отомстить за мат в адрес президента Путина.

Есть и другие вопросы к СГБ Грузии. Например, как получилось так, что задержанный Боков несколько месяцев свободно жил и перемещался в Грузии по поддельным документам, отмечает «Эхо Кавказа».

Эти сообщения вызвали внимание и такой авторитетной международной правозащитной журналистской организации как «Репортеры без границ» (Reporters Sans Frontières — RSF). Она призвала власти Грузии провести «полноценное и прозрачное» расследование по делу возможной попытки подготовки убийства Георгия Габуния, ведущего и креативного директора телекомпании «Мтавари архи».

В опубликованном 18 июня заявлении организация попросила власти Грузии предоставить охрану Георгию Габуния. «Близкий союзник президента Путина Кадыров часто угрожает журналистам и пытается заставить замолчать критически настроенных людей, в том числе, находящихся за рубежом», — заявила организация.

Вообще, вся эта ситуация наводит на такие аналогии, как заказные убийства журналистки Анны Политковской, политика Бориса Немцова. Многие СМИ указывали на то, что убиты они были в определенные даты — как «подарки» Путину и Кадырову. То есть, не исключено, что и Габуния должен был разделить их участь ровно через год после своего выступления.

Сейчас интереснее всего, удастся ли грузинским правоохранительным органам разговорить задержанного. Ведь если Васамбек Боков сознается, подтвердив информацию спецслужб Украины, это станет еще одним мощным ударом по репутации нынешних властей России.

Вот что заявил по этому поводу # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Иногда банан это просто банан, пока не доказано обратное. С юридической точки зрения никого однозначно обвинять в такой ситуации нельзя. А вот с политической — вероятность того, что за этим стоит Москва, очень велика. Подчеркиваю, именно Москва, и совсем неважно, кто оттуда — Кадыров, спецслужбы, или еще кто-нибудь. Версия по Кадырову появилась из-за его угроз, кстати, как прошлогодних, так и недавних, последовавших сразу после раскрытия попытки покушения. Но кто сказал, что это не попытка пустить следствие по ложному следу? В том-то все и дело, что Кадыров это или российские спецслужбы, все равно с большой степенью вероятности за этим стоит именно Кремль.

Что дает нам основания так думать? Репутация российских властей. Вы уже упомянули имена Немцова и Политковской. Добавим — Литвиненко, Скрипаль, Хангошвили. Последний случай особенно примечательный. Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был гражданином Грузии. И вот возникает вопрос — как отреагировали власти Грузии на убийство своего гражданина в Берлине? Ответ — никак. А потом они еще обижаются, что прокуратура Германии в заявлении по данному делу обозвала их (власти Грузии) пророссийскими. Правда, сегодня посол Германии в Грузии постарался дезавуировать заявление прокуратуры собственной страны, мол, так думал убитый Хангошвили, а не прокуратура Германии. Но на сайте прокуратуры и сейчас висит заявление, где черным по белому, на хорошем немецком языке написано — пророссийские власти Грузии. Это частичный ответ на ваш второй вопрос — удастся ли разговорить Бокова. Конечно, власти Грузии, ну, очень не хотят портить отношения с Кремлем, ведь гарантия урегулирования отношений с Россией была главной предвыборной фишкой ныне правящей «Грузинской мечты». И сейчас общество спрашивает — ну что, доурегулировались? И отвечать властям нечего. Так что на вопрос — удастся ли грузинским правоохранителям разговорить Бокова, я отвечу — а захотят ли политические руководители этих самых правоохранителей, чтобы Боков заговорил? Это гораздо более интересный вопрос.