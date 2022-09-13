13 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены продолжающиеся столкновения и напряженность в результате широкомасштабной провокации Армении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных территориях Азербайджана и Армении, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских лиц, задействованных в инфраструктурных работах.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу растущей напряженности и военных столкновений в регионе и призвала к немедленному прекращению военных действий.

В связи боестолкновениями на границе с заявлением выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и заявили, что конфликт между 2 странами не имеет военного решения.

Дипломат отметил, что США обеспокоены военной операцией на армяно-азербайджанской границе и призывают стороны воздержаться от нежелательной военной операции.