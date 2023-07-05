Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции, Финляндии завтра, 6 июля, встретятся в Брюсселе накануне саммита НАТО.

Как передает #, об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала в Twitter.

«Приму участие в завтрашней встрече министров иностранных дел Турции, Швеции, Финляндии в Брюсселе по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Благодарю министра иностранных дел Турции Хакана Фидана за очень хорошую первую беседу по телефону», — отметила она.

Напомним, что саммит стран Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.