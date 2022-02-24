Главы МИД стран Балтии призвали в четверг к политической изоляции России из-за событий в Украине. Об этом они заявили в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Эстонии.

«Этот акт агрессии неприемлем, это вопиющее нарушение международного права, всех международных норм и преступление против украинского народа, которое мы осуждаем, — говорится в совместном заявлении ведомств. — Все мы во всем международном сообществе должны осудить его самым решительным образом, ввести самые жесткие санкции против России, включая отключение России от SWIFT, политическую изоляцию, и быть твердыми в нашей поддержке суверенитета, территориальной целостности независимой Украины».

Министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии Эва-Мария Лийметс призвали также «срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку для самообороны, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку».